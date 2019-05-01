Виктор Тихонов: «Наша семья поддерживает Black Lives Matter»

Нападающий поделился точкой зрения о движении Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

«Это очень тяжелый вопрос для Америки. Очень длинная история, связанная с этим.

Было много несправедливости за последние годы, и даже когда рабство было отменено, шло огромное давление на эту группу населения, им тяжело было продвигаться вперед, перешагивать через определенные барьеры.

Хочется, чтобы все было человечнее. Чтобы у всех были одинаковые права вне зависимости от культуры и цвета кожи.

Наша семья поддерживает движение Black Lives Matter, но хотелось бы, чтобы были не только протесты, после которых все забыли о сути через неделю, а действия навстречу и решения, которые бы исправили ситуацию», – заявил Тихонов.

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