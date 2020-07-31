Камбэк «ПСЖ» за 149 секунд, «Спартак» не снимется с РПЛ, РФС признал ошибку Казарцева и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов был вечер боли: сначала «ПСЖ» всем составом 89 минут хватался за лицо, пока Неймар порол момент за моментом, но голы на 90-й и 93-й минутах выбили «Аталанту» из турнира (за 149 секунд!). «ПСЖ» сыграет в полуфинале ЛЧ впервые за четверть века, а клуб из Италии не возьмет лигочемпионский трофей 10-й год подряд – это антирекорд страны.

2. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не снимется с РПЛ, однако пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли».

«Рубин» из-за судейства сниматься также не собирается.

3. Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). 2-й пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным. Кроме того, эксперты посчитали, что ВАР должен был вмешаться в моменте с Жиго и Немченко, хотя ранее Алексей Еськов говорил, что не имел права это сделать. Газизов сказал, что «Спартак» доволен вердиктом.

4. Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. «Каролина» в первом матче серии уступила «Бостону» во 2-м овертайме (3:4 2ОТ), а «Вашингтон», поведя 2:0, проиграл «Айлендерс» (2:4). Российский форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

5. Трансферы. Александр Ломовицкий перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды. Парехо и Коклен ушли из «Валенсии» в «Вильярреал». Матюиди покинул «Ювентус». Хавбек перейдет в «Интер Майами» Бекхэма. Эдегор досрочно вернулся в «Реал» из аренды в «Сосьедаде».

«Сити» готов платить Кулибали 10 млн евро в год. «Наполи» хочет за защитника 80 млн. «Динамо» готово выложить до 10 млн фунтов за хавбека «Рейнджерс» Камара. «Спартак» интересуется хавбеком «Гента» Овусу, цена – 7-8 млн евро.

6. Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ. Евгений Турбин обслужит матч «Спартак» – «Ахмат», Павел Кукуян – игру «Зенита» и «Ростова», встреча «Динамо» и «Ротора» пройдет без ВАР.

7. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) штраф в размере 6,31 миллиона долларов. Субсидию на погашение долга выделил Минспорт.

8. Форвард «Спартака» Александр Кокорин может пропустить матч с «Ахматом». Он не участвовал в тренировке в среду.

9. В «Барселоне» зафиксирован случай заражения коронавирусом. Выяснилось, что заболел защитник Жан-Клер Тодибо. Впрочем, на матча с «Баварией» это не повлияет, потому что футболист не контактировал с основной группой игроков.

10. Судью Василия Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе. Пока информация неофициальная. Саму проверку на полиграфе рефери уже прошел.

11. Голландский арбитр Бьорн Куйперс оказался в неловком положении: он дал комментарий по спорному эпизоду матча «Рубин» – «Локо», думая, что отвечает Леониду Калошину из РФС, а на самом деле ему писал Леонид Слуцкий. Возможно, рефери отстранят от Евро-2020.

12. Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах взрослой сборной России. Такой вариант из юниоров рассматривается только для нее.

13. 15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев забил первый гол во взрослом футболе. У него 3 (1+2) очка в 3 матчах Олимп-ФНЛ. Он стал самым молодым автором гола в ФНЛ.

14. Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, похоже, отстранен от работы после скандального матча «Спартак» – «Сочи»: он не получил назначения на 2-й тур РПЛ, а игру Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ» вместо него прокомментировал Нобель Арустамян. Пишут, что отстранения Шмурнова потребовали боссы ряда клубов РПЛ.

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