Еськова 5 часов проверяли на полиграфе. Результат проверки Казарцева – завтра

Арбитр Алексей Еськов, работавший видеоассистентом на матче 1-го тура «Спартак» – (2:2), прошел проверку на детекторе лжи.

Его допрашивали на протяжении примерно пяти часов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В среду на полиграфе проверили главного арбитра . Он в течение шести часов отвечал на вопросы о матче «Спартак» — «Сочи» и всей карьере. Результаты проверки Казарцева, по данным источника, будут, судя по всему, завтра.

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)

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