Гильем Балаге: «Ювентус» хочет избавиться от зарплаты Роналду. Его предлагали всем, включая «Барселону»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть , сообщил журналист BBC Sport и Diario Sport Гильем Балаге.

«Причина, по которой Роналду связывают с «ПСЖ», не столько в том, что парижане хотят его заполучить. Дело в том, что получил указание найти команду для Роналду.

В последние полгода мы видели, что его связывали с «Реалом». В «Реале» сказали: «Без шансов, он не вернется». Ходили разговоры о МЛС.

«Ювентус» хочет избавиться от его зарплаты, все настолько радикально. Роналду предлагали всем, включая «Барселону».

Я не уверен, что «Ювентус» сможет легко избавиться от него, с учетом того, сколько он все еще зарабатывает – 23 млн евро чистыми. Столько он получал в «Реале», и я думаю, что он получает схожую сумму в «Ювентусе». Но кто будет платить столько?» – рассказал журналист в эфире BBC 5 Live Sport.

В Ла Лиге Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Ранее сообщалось, что 35-летний португалец может перейти в «ПСЖ».