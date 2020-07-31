Новый судейский скандал в РПЛ, Слуцкий разбомбил арбитров, «Шахтер» и «Севилья» в полуфинале ЛЕ, на Широкова написали заявление и другие новости утра

1. Поле ровное, мяч круглый, в РПЛ косячат судьи. Очередной скандал случился на игре «Рубин» – «Локомотив», в которой Сергей Иванов не назначил очевидный пенальти за снос Ивана Игнатьева. Возмущенного Леонида Слуцкого удалили в перерыве, а во втором тайме красную карточку получил хавбек казанцев Сильвие Бегич.

Слуцкий после игры был неудержим: он вновь обвинил судей, что они не объясняют решения, не пользуются ВАР и держат людей за идиотов. А Иванова, по мнению тренера, вообще нужно отстранить пожизненно. Кому как не «Спартаку» должно быть знакомо это чувство.

2. «Зенит» начал сезон с победы над «Ротором» – здесь тоже не обошлось без обсуждений судейства. Игорь Федотов убежден, что первый гол питерцев был забит из офсайда, хотя имеются и очевиднейшие контраргументы. Автор победного мяча Артем Дзюба догнал Халка по голам за «Зенит».

3. Войну с судьями продолжает и «Спартак» – ветераны клуба призвали пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина. Объяснения арбитров не устроили ни Газизова, ни Федуна. Может, заговор действительно существует?

За селекцию в «Спартаке» будет отвечать новый человек – ставленника Цорна Антона Чистякова сменит Нариман Акавов. А вот менять Доменико Тедеско клуб не планирует.

4. «Шахтер» и «Севилья» вышли в 1/2 финала Лиги Европы. Донецкий клуб разгромил «Базель» и встретится с «Интером», а испанцы, дожав в концовке «Вулверхэмптон», вышли на «Манчестер Юнайтед». Вылет «Вулвз» означает, что «Краснодар» стартует в ЛЧ с последнего раунда квалификации.

5. Роман Широков извинился перед судьей, которого избил во время матча. Не помогло – арбитр, поддержку которому пообещал РФС, обратился в полицию, а «Матч ТВ» отстранил экс-игрока сборной России от эфиров.

6. Минспорт рекомендовал регионам не привлекать к работе в спорте людей, дисквалифицированных за допинг.

7. Кубок Стэнли. «Тампа» победила «Коламбус» в пятом овертайме и другие результаты.

8. НБА. «Портленд» выиграл у «Далласа», «Финикс» победил «Филадельфию» и другие результаты.

9. Трансферы. «Спартак» отдаст Ломовицкого в аренду «Химкам», а Мелкадзе проведет сезон в «Ахмате». «Локомотив» согласовал трансфер Камано за 5,5 млн евро, Кверквелия, скорее всего, перейдет в «Ротор». ЦСКА интересуется хавбеком «Виллем II» Ндайишимийе, Влашич может переехать в «Наполи». «Сочи» подписал Жоаозиньо.

10. Месси тренировался с повязкой на левой ноге, но игру с «Баварией» не пропустит. Лотар Маттеус, впрочем, считает, что «Барсе» это не поможет.

11. Россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Варвара Грачева завершили выступления на турнире в Праге.

Цитаты дня

Борис Ротенберг: «В прошлом сезоне не стал бегать и кричать, что сниму команду. Надо играть так, чтобы не было вопросов»

Тихонов об эпизоде с Широковым: «Сказал судье, что не надо карточек. Опытные арбитры иногда пропускают, чтобы не накалять»

Джордже Деспотович: «Чемпионат России – самый лучший. Это вообще лучшая страна для футбола»

Защитник «Урала» Калинин о присоединении Крыма к России: «В целом стало лучше. Дороги сделали, мост построили»

Боец ММА Василевский: «Широков – змееныш. У него не хватило бы душка ударить профессионального бойца»

Алексис Лафреньер: «Панарин – один из лучших игроков НХЛ. «Рейнджерс» добьются больших успехов в ближайшие годы»

Роман Костомаров: «Переход Косторной привлек внимание к фигурному катанию. Для популяризации нашего вида спорта это только на пользу»