«Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в инстаграме в 2020-м. «Спартак» на 3-м месте

Названы пять самых популярных российских клубов в социальной сети инстаграм за первую половину 2020 года, сообщает Deportes&Finanzas.

Рейтинг основан на показателе общего количества взаимодействий пользователей с публикациями (лайки, комментарии) в официальных аккаунтах.

Первое место занял «Зенит» – 7,01 млн взаимодействий.

На втором месте по пользовательской активности (4,29 млн взаимодействий), на третьем – (3,77 млн), на четвертом – (2,66 млн), на пятом – «Ростов» (1,95 млн).

На аккаунт «Зенита» в инстаграме подписано 684 тысячи пользователей, по этому показателю петербургский клуб тоже лидирует в .

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