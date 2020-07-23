«Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в инстаграме в 2020-м. «Спартак» на 3-м месте

Названы пять самых популярных российских клубов в социальной сети инстаграм за первую половину 2020 года, сообщает Deportes&Finanzas.
Рейтинг основан на показателе общего количества взаимодействий пользователей с публикациями (лайки, комментарии) в официальных аккаунтах.
Первое место занял «Зенит» – 7,01 млн взаимодействий.
На втором месте по пользовательской активности ЦСКА (4,29 млн взаимодействий), на третьем – «Спартак» (3,77 млн), на четвертом – «Локомотив» (2,66 млн), на пятом – «Ростов» (1,95 млн).
На аккаунт «Зенита» в инстаграме подписано 684 тысячи пользователей, по этому показателю петербургский клуб тоже лидирует в РПЛ.
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