Румменигге о матче с «Барсой»: «Дэвис позаботится о Месси. Альфонсо не обыгрывали в этом сезоне»

Председатель правления «Баварии» высказался в преддверии матча 1/4 финала с «Барселоной».

«Дэвис провел отличный год и был по праву признан лучшим новичком сезона [в Бундеслиге].

Если Месси будет играть на его фланге, Альфонсо позаботится о нем. Это будет трудная, но интересная задача.

В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли», – заявил Румменигге в эфире Sky Sport Germany.

сыграет с «Барселоной» завтра, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Альфонсо Дэвис – самый быстрый игрок 2020 года. Роналду – в топ-6