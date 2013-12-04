«Сан-Антонио» не сыграет в плей-офф НБА, впервые с 1997 года

официально потерял шансы выступить в плей-офф перед последним матчем регулярного сезона с «Ютой». Идущие на 9-м и на 10-м местах «Мемфис» и «Финикс» одержали победы в матчах с «Милуоки» и «Далласом» и обеспечили себе лучшие показатели (34-39), чем «Сперс» (32-38), с точки зрения процента побед. Обе команды провели на два матча больше, чем «Сан-Антонио».

«Сперс» не сыграют в плей-офф впервые с 1997-го года. Также впервые с сезона-96/97 они одержали меньше 50 процентов побед в регулярном сезоне.

После рестарта сезона «Сан-Антонио» победил в пяти матчах и потерпел два поражения против «Филадельфии» и «Денвера» с общей разницей в восемь очков.

«Это все равно победа для нас, – заявил главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович. – Если мы выиграем сегодня, это будет вишенка на торте, но и так команда и наши игроки выступили успешно с точки зрения развития. Мы довольны таким развитием событий».

В истории НБА лишь два клуба выступали в плей-офф 22 года подряд. До «Сан-Антонио» это удавалось лишь «Филадельфии», серия которой продлилась с 1950-го по 1971-й годы.

За эти годы «Сперс» выиграли 170 матчей при 114 поражениях в плей-офф и пять раз становились чемпионами .

Что делает Грегга Поповича лучшим тренером в истории