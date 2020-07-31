Нагельсманн – самый молодой тренер в полуфинале ЛЧ в истории. Ему 33 года

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«РБ Лейпциг» во главе с Юлианом Нагельсманном вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» (2:1).

Немец в 33 года и 21 день стал самым молодым тренером в истории турнира, который вывел свою команду в полуфинал.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ». Матч пройдет 18 августа в Лиссабоне.

Ранее Нагельсманн в 32 года и 231 день стал самым молодым тренером, побеждавшим в плей-офф турнира.

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