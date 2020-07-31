«Локомотив» подписал контракт с Райковичем на год

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Слободан Райкович Перуджа Футбол

Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович стал игроком «Локомотива».

Соглашение рассчитано сроком на один год. Футболист будет выступать под 41-м номером.

Сообщалось, что 31-летний серб будет получать в «Локомотиве» 500 тысяч евро.

Защитник, которого в Германии прозвали «Рэмбо», находился в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей в Серии Б, где футболист провел три последних года.

«Локо» взял сербского Рэмбо: был худшим защитником Бундеслиги, бан за плевок в судью, контракт с «Челси» в 16 лет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья