«Локомотив» подписал контракт с Райковичем на год

Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович стал игроком «Локомотива».

Соглашение рассчитано сроком на один год. Футболист будет выступать под 41-м номером.

Сообщалось, что 31-летний серб будет получать в 500 тысяч евро.

Защитник, которого в Германии прозвали «Рэмбо», находился в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей в Серии Б, где футболист провел три последних года.

перешёл в «Локомотив» 🙌🏻



Соглашение с защитником рассчитано на один год ✍🏻



Слободан будет играть под номером 4️⃣1️⃣



➡️ https://t.co/aX98L9HGan pic.twitter.com/gOkpvTssTI — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 13, 2020

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