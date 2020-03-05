«Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром «Браги» Паулинью. Цена – 30 млн евро

Нападающий Паулинью Диаш может покинуть «Брагу».
Накануне появилась информация Sky о том, что «Лацио» выдвинул предложение о переходе форварда. В Паулинью был заинтересован спортивный директор римского клуба Игли Таре.
«Брага» не намерена идти на компромиссы в переговорах. Клуб занял такую позицию, согласно которой форварда можно выкупить только за фиксированную сумму отступных – 30 миллионов евро. Первое предложение «Лацио» подразумевало компенсацию в размере 15-16 миллионов.
Как отмечает A Bola, интерес к Паулинью есть у «Локомотива» и лиссабонского «Спортинга», в котором работает бывший тренер «Браги» Рубен Аморим.
Наибольшими финансовыми возможностями в вопросе трансфера Диаша обладает «Вулверхэмптон». О заинтересованности английского клуба уже сообщалось ранее.
В сезоне-2019/20 форвард стал лучшим бомбардиром «Браги». Он забил 17 голов в 29 матчах португальской лиги.