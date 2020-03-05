«Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром «Браги» Паулинью. Цена – 30 млн евро

Теги Локомотив Лацио Игли Таре высшая лига Португалия Спортинг Брага премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Вулверхэмптон Рубен Аморим Паулинью Диаш Футбол

Нападающий Паулинью Диаш может покинуть «Брагу».

Накануне появилась информация Sky о том, что «Лацио» выдвинул предложение о переходе форварда. В Паулинью был заинтересован спортивный директор римского клуба Игли Таре.

«Брага» не намерена идти на компромиссы в переговорах. Клуб занял такую позицию, согласно которой форварда можно выкупить только за фиксированную сумму отступных – 30 миллионов евро. Первое предложение «Лацио» подразумевало компенсацию в размере 15-16 миллионов.

Как отмечает A Bola, интерес к Паулинью есть у «Локомотива» и лиссабонского «Спортинга», в котором работает бывший тренер «Браги» Рубен Аморим.

Наибольшими финансовыми возможностями в вопросе трансфера Диаша обладает «Вулверхэмптон». О заинтересованности английского клуба уже сообщалось ранее.

В сезоне-2019/20 форвард стал лучшим бомбардиром «Браги». Он забил 17 голов в 29 матчах португальской лиги.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья