«Спартак» оштрафован на 185 000 рублей за нарушения на матче с «Сочи»

Теги Спартак Локомотив Зенит Химки премьер-лига Россия РФС КДК РФС Арсенал Тула Ротор Олимп Суперкубок России Сочи Футбол

Сегодня, 13 августа, состоялось заседание КДК РФС, на котором вынесли решения по итогам матча Олимп Суперкубка России и игр 1-го тура РПЛ.

После матча Олимп Суперкубка России «Зенит» оштрафован в сумме на 15 000 рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований Санитарного регламента и скандировании оскорблений. «Локомотив» оштрафовали на 15 000 рублей за аналогичные нарушения.

После матчей 1-го тура чемпионата России «Химки», тульский «Арсенал», «Ротор» заплатят по 5 000 рублей за массовые нарушения обязательных требований Санитарного регламента со стороны зрителей.

КДК РФС также принял решение оштрафовать «Спартак» в сумме на 185 000 рублей. Среди нарушений – необеспечение безопасности на стадионе во время игры с «Сочи», появление на поле постороннего лица, бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую территорию и скандирование зрителями оскорбительных выражений

Также «Ротор» был оштрафован дополнительно на 10 000 рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча.

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