Мората – один из кандидатов «Юве» на позицию форварда

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«Ювентус» продолжает искать усиление в линию атаки.

Несмотря на сообщения о достижении договоренности с Аркадиушем Миликом, переговоры с самим «Наполи» так и не начались. Предполагалось, что в сделку будет включен Федерико Бернардески, но он не собирается покидать «Ювентус».

«Бьянконери» продолжают сохранять интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко. В то же время клуб рассматривает возможность вернуть нападающего «Атлетико» Альваро Морату. Интерес к испанцу обусловлен в том числе текущей финансовой ситуацией.

В ближайшее время ожидается встреча главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло и спортивного директора Фабио Паратичи, на которой будут обсуждаться кандидатуры.

Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Статистику 27-летнего игрока, забившего 12 голов в прошлом сезоне Ла Лиги, можно найти здесь.

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