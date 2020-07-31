Мората – один из кандидатов «Юве» на позицию форварда

«Ювентус» продолжает искать усиление в линию атаки.

Несмотря на сообщения о достижении договоренности с Аркадиушем Миликом, переговоры с самим так и не начались. Предполагалось, что в сделку будет включен Федерико Бернардески, но он не собирается покидать «Ювентус».

«Бьянконери» продолжают сохранять интерес к нападающему «Ромы» Эдину Джеко. В то же время клуб рассматривает возможность вернуть нападающего . Интерес к испанцу обусловлен в том числе текущей финансовой ситуацией.

В ближайшее время ожидается встреча главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло и спортивного директора Фабио Паратичи, на которой будут обсуждаться кандидатуры.

Мората выступал за с 2014 по 2016 год. Статистику 27-летнего игрока, забившего 12 голов в прошлом сезоне , можно найти здесь.