В окружении Роналду опровергли вариант с переходом в «Барселону». Криштиану счастлив в «Ювентусе»

Нападающий Криштиану Роналду намерен продолжить выступления за «Ювентус».

Ранее журналист Гильем Балаге сообщил, что «бьянконери» хотят продать португальца из-за его большой зарплаты, а агент 35-летнего игрока предлагал его услуги «Барселоне».

В окружении Роналду заявили, что эта информация является ложной, сообщает As. Близкие к футболисту люди сообщили, что и Роналду, и его семья счастливы в Турине, а футболист намерен остаться в до истечения контракта в 2022 году.

Ранее сообщалось, что 35-летний португалец может перейти в «ПСЖ».