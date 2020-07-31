Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» против «Лейпцига». Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 22:00

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.
Во второй игре 1/4 финала на стадионе «Жозе Алваладе» «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, начало – в 22:00 по московскому времени. Обсудить ход матча можно будет в текстовом онлайне.
Победитель этой пары встретится в полуфинале с «ПСЖ».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 13 августа, 22.00, «Жозе Алваладе»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.