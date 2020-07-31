Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» против «Лейпцига». Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 22:00

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В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.

Во второй игре 1/4 финала на стадионе «Жозе Алваладе» «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, начало – в 22:00 по московскому времени. Обсудить ход матча можно будет в текстовом онлайне.

Победитель этой пары встретится в полуфинале с «ПСЖ».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

РБ Лейпциг Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
13 августа, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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