Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» против «Лейпцига». Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 22:00

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.

Во второй игре 1/4 финала на стадионе «Жозе Алваладе» сыграет с .

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры, начало – в 22:00 по московскому времени. Обсудить ход матча можно будет в текстовом онлайне.

Победитель этой пары встретится в полуфинале с «ПСЖ».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.