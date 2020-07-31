Арда Туран: «Месси умеет в футболе все. О том, что Роналду лучший, говорят его одноклубники и близкие к нему»

Бывший игрок «Барселоны» сравнил двух выдающихся футболистов – форварда «блауграны» и нападающего .

«Месси участвует в каждом моменте в игре. Он может управлять любым аспектом игры.

Не могу сказать ничего плохого о Роналду, но он бомбардир, хоть и особенный. Месси же умеет в футболе все. Он делает вещи, которые невозможно даже представить. Его интеллект, его видение поля, его игра в пас на другом уровне.

Каждый, с кем я говорил об этом, соглашался со мной. Кроме людей, близких к Роналду, его одноклубников, которые говорят о том, что Роналду – лучший, из политкорректности. Роналду мой друг, и не мне сомневаться в его уровне. Но Месси лучше», – заявил Туран в эфире beIN Sports Turkey.

Сестра Роналду: «Ты не можешь все сделать в одиночку. Ты все еще лучший 🙌»