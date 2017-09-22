Джокович сыграет на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что сыграет на US Open и на «Мастерсе» в Цинциннати, перенесенном в Нью-Йорк.

«Рад подтвердить, что в этом году я сыграю на Western & Southern Open и US Open. Это было нелегкое решение, учитывая все трудности и препятствия на каждом шагу, но мысли о скором возвращении на корт приводят меня в восторг. До скорой встречи, Нью-Йорк 😃💪🏼».

Ранее в газете Marca была информация, что Джокович отложил решение по участию в US Open из-за изменений в медицинском протоколе USTA.

С US Open снялись 26 человек, а мужчины якобы готовы к бойкоту. В последний раз его устроили в 1973-м, и Метревели играл в финале «Уимблдона»