Дмитрий Федоров: «Патриотизм 30 лет назад был чуть ли не ругательным словом. Сейчас молодежь разумнее»

Комментатор Дмитрий Федоров рассказал о своем отношении к патриотизму.

– Сейчас такое время, что у многих нет денег на путешествия. Надо проявить солидарность со страной – жить поскромнее.

– Кстати, сейчас многие именно так думают, кажется.

– А это легко объяснить. Мое поколение выросло под песню «Наутилус Помпилиус» со строчками: «Гудбай, Америка, где я не буду никогда. Нас так долго учили любить твои запретные плоды». Вот поэтому, когда открылись границы, возникло желание срывать запретные плоды и отправляться в далекие страны. Так и говорили – «хочется посмотреть мир». К тому же патриотизм лет тридцать назад был чуть ли не ругательным словом. А сейчас молодежь разумнее.

И потом, пошла хорошая пропаганда: когда элитные хоккеисты рассказывают о своих путешествиях на Алтай, это производит сильное впечатление на всех остальных.

Мне очень нравится такое незашоренное сознание молодежи. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Если люди будут любить свою страну, то вообще многое изменится.

Мне гример рассказала недавно феноменальную историю: в школе у ее ребенка думали, как организовать праздник. И дети сказали – нельзя запускать воздушные шарики в воздух, потому что шарики рано или поздно где-то опустятся, и резина будет лежать и загрязнять природу. И я вот думаю – это же прекрасно, что у нас такое подрастающее поколение.

Дети начинают мыслить такими категориями, которыми мое поколение не мыслит. Это просто прекрасно, – сказал Федоров.

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