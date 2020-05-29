Анюков войдет в штаб «Зенита». Этого хотел Семак

Теги Зенит Крылья Советов Александр Анюков Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков войдет в штаб команды, сообщает «РБ-Спорт».

Как отмечается, в кандидатуре Анюкова был заинтересован лично главный тренер Сергей Семак. Футболист, завершивший карьеру этим летом, будет выполнять функции ассистента.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию об этом изменении в составе штаба. Бывший защитник войдет в тренерский штаб основной команды с 17 августа.

Последним клубом в игровой карьере Анюкова стали «Крылья Советов». В составе «Зенита» латераль пять раз становился чемпионом, дважды выигрывал Кубок России и четырежды – Суперкубок России. Также Анюков вместе с петербургской командой стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008 году.

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