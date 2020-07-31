Слуцкий оштрафован на 200 000 рублей и дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно) за оскорбление судьи Иванова

В четверг, 13 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета .

За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча КДК решил дисквалифицировать главного тренера Леонида Слуцкого на 2 матча чемпионата России и оштрафовать его на 200 000 рублей.

Стоит отметить, что на один из двух матчей тренер дисквалифицирован условно с испытательным сроком до окончания чемпионата.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц уточнил, что Слуцкий наказан за использование оскорбительных слов в адрес судейской бригады в перерыве матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Напомним, после матча Слуцкий резко высказывался в адрес арбитра Сергея Иванова. Работа рефери вызвала недовольство тренера, и судья удалил его после конфликта в подтрибунном помещении.

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Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился