Андрей Тихонов: «Широков мог бы выступать в ММА. Парень вырос в области, в сложное время»

Бывший игрок «Спартака» высказался о том, что экс-хавбек сборной России Роман Широков избил судью.

Тихонов и Широков играли в составе любительской команды на Московском Кубке Селебрити.

«Лучше бы этого не было. Но Роман мог бы выступать в ММА. Парень вырос в области, в сложное время. В Дедовске таких вещей тогда происходило очень много.

Но я не говорю, что такие вещи надо делать на улице. Ни в коем случае. Лучше в ринге», – сказал Тихонов.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]