«Путин сказал, что есть вакцина, так что все будут живы и здоровы». Крикунов о болезни лидеров «Динамо»

Теги Авангард Владимир Крикунов Владимир Путин КХЛ Динамо Теему Пулккинен товарищеские матчи Никита А. Попугаев Чемпионат.com коронавирус Хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов объяснил, почему некоторые лидеры команды пропустили контрольную игру с «Авангардом» (4:3).

«Лидеры команды пропустили матч из-за болезни. Не так страшно все с ними, не драматизируйте. Вернутся ли они в строй к сезону? Ну вы же видели, что вчера Владимир Владимирович [Путин] сказал, что у нас есть вакцина. Так что все будут живы и здоровы. Воробьев также пропустил матч из-за болезни.

Я уже сказал, что мне понравился Пулккинен с его партнерами. Самое ценное, что у них была игра. Пулккинен – хоккеист, нацеленный на ворота. Очень хорошо двигался, и было отличное взаимодействие в звене, в том числе и с защитником Сергеевым. Они на самом деле играли в хоккей.

Звено с участием Попугаева сделало шесть или семь бросков по воротам. Если уже так говорить, то от Попугаева, Муранова и Панкратова была хоть какая-либо угроза.

К сожалению, четвертое звено вообще обошлось без атаки. На фоне этого звена они выглядели нормально. Попугаев работал, старался, бегал куда-то, что-то создавал. Не получилось с реализацией, но и другие звенья, кроме лидеров, не забили», – сказал Крикунов.

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