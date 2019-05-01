«Путин сказал, что есть вакцина, так что все будут живы и здоровы». Крикунов о болезни лидеров «Динамо»

Главный тренер московского объяснил, почему некоторые лидеры команды пропустили контрольную игру с (4:3).

«Лидеры команды пропустили матч из-за болезни. Не так страшно все с ними, не драматизируйте. Вернутся ли они в строй к сезону? Ну вы же видели, что вчера Владимир Владимирович [Путин] сказал, что у нас есть вакцина. Так что все будут живы и здоровы. Воробьев также пропустил матч из-за болезни.

Я уже сказал, что мне понравился Пулккинен с его партнерами. Самое ценное, что у них была игра. Пулккинен – хоккеист, нацеленный на ворота. Очень хорошо двигался, и было отличное взаимодействие в звене, в том числе и с защитником Сергеевым. Они на самом деле играли в хоккей.

Звено с участием Попугаева сделало шесть или семь бросков по воротам. Если уже так говорить, то от Попугаева, Муранова и Панкратова была хоть какая-либо угроза.

К сожалению, четвертое звено вообще обошлось без атаки. На фоне этого звена они выглядели нормально. Попугаев работал, старался, бегал куда-то, что-то создавал. Не получилось с реализацией, но и другие звенья, кроме лидеров, не забили», – сказал Крикунов.