Валиева может выступить на контрольных прокатах взрослой сборной России. Такой вариант среди юниоров рассматривается только для нее

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах взрослой сборной России вместо аналогичного мероприятия среди юниоров.
Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.
«Рассматривается такой вариант. У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно.
Думаю, это было бы правильно», – сказал Горшков.
«Рассматривается к подобному сценарию только Камила», – цитирует Горшкова ТАСС.
Контрольные прокаты девушек пройдут 18-19 августа в Новогорске. Прокаты взрослой сборной России состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».