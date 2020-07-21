«Сити» готов платить Кулибали 10 млн евро в год. «Наполи» хочет за защитника 80 млн

«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника Калиду Кулибали из «Наполи».
По данным журналиста Николо Скиры, английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с Фали Рамадани, агентом Кулибали.
«Горожане» готовы предложить футболисту 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Сейчас «Ман Сити» пытается договориться с «Наполи» о сумме трансфера. Итальянский клуб хочет получить за 29-летнего защитника как минимум 80 млн евро.
С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
«Сити» отбился от УЕФА и готов обновляться: у Пепа 300 млн на трансферы, уже взяли Феррана Торреса и Аке, на подходе – Кулибали