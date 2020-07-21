«Сити» готов платить Кулибали 10 млн евро в год. «Наполи» хочет за защитника 80 млн

«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника из .

По данным журналиста Николо Скиры, английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с Фали Рамадани, агентом Кулибали.

«Горожане» готовы предложить футболисту 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Сейчас пытается договориться с «Наполи» о сумме трансфера. Итальянский клуб хочет получить за 29-летнего защитника как минимум 80 млн евро.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

«Сити» отбился от УЕФА и готов обновляться: у Пепа 300 млн на трансферы, уже взяли Феррана Торреса и Аке, на подходе – Кулибали