«Сити» готов платить Кулибали 10 млн евро в год. «Наполи» хочет за защитника 80 млн

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«Манчестер Сити» работает над трансфером защитника Калиду Кулибали из «Наполи».

По данным журналиста Николо Скиры, английский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с Фали Рамадани, агентом Кулибали.

«Горожане» готовы предложить футболисту 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Сейчас «Ман Сити» пытается договориться с «Наполи» о сумме трансфера. Итальянский клуб хочет получить за 29-летнего защитника как минимум 80 млн евро.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

«Сити» отбился от УЕФА и готов обновляться: у Пепа 300 млн на трансферы, уже взяли Феррана Торреса и Аке, на подходе – Кулибали

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