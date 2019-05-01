Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» против «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Каролиной»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

Матч между «Каролиной» и «Бостоном» был перенесен на сегодня из-за затянувшейся до 5-го овертайма игры «Тампа» – «Коламбус». 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Бостон – Каролина
Дата проведения
12 августа, 18.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Вашингтон – Айлендерс
Дата проведения
12 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Колорадо – Аризона
Дата проведения
13 августа, 00.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Филадельфия – Монреаль
Дата проведения
13 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Сент-Луис – Ванкувер
Дата проведения
13 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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