Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» против «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Каролиной»

Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации.
Матч между «Каролиной» и «Бостоном» был перенесен на сегодня из-за затянувшейся до 5-го овертайма игры «Тампа» – «Коламбус».
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
- Дата проведения
- 12 августа, 18.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 12 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 13 августа, 00.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 13 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 13 августа, 05.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.