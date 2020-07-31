Клуб из Италии 10-й год подряд не выиграет ЛЧ. Это антирекорд страны

Теги Интер Аталанта Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи рекорды Футбол

«Аталанта» вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (1:2).

В нынешнем розыгрыше турнира больше не осталось итальянских команд.

Это значит, что клуб из Серии А не сможет выиграть Лигу чемпионов 10 лет подряд. В сезоне-2009/10 трофей брал «Интер».

Более длительный перерыв у итальянских клубов был еще в Кубке чемпионов – 16 лет: в сезоне-1968/69 победил «Милан», а «Ювентус» выиграл турнир в сезоне-1984/85.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона» (0:1, 2:1). «Наполи» также в 1/8 финала уступил «Барселоне» (1:1, 1:3). А «Интер» не вышел из группы, заняв третье место.

До 90-й минуты «ПСЖ» только страдал. После запоротых моментов на парижан было больно смотреть 🤦‍♂️

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