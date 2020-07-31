Клуб из Италии 10-й год подряд не выиграет ЛЧ. Это антирекорд страны

«Аталанта» вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» (1:2).
В нынешнем розыгрыше турнира больше не осталось итальянских команд.
Это значит, что клуб из Серии А не сможет выиграть Лигу чемпионов 10 лет подряд. В сезоне-2009/10 трофей брал «Интер».
Более длительный перерыв у итальянских клубов был еще в Кубке чемпионов – 16 лет: в сезоне-1968/69 победил «Милан», а «Ювентус» выиграл турнир в сезоне-1984/85.
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона» (0:1, 2:1). «Наполи» также в 1/8 финала уступил «Барселоне» (1:1, 1:3). А «Интер» не вышел из группы, заняв третье место.
До 90-й минуты «ПСЖ» только страдал. После запоротых моментов на парижан было больно смотреть 🤦♂️