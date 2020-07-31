Турбин обслужит матч «Спартак» – «Ахмат», Кукуян – игру «Зенита» и «Ростова» и другие назначения 2-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 2-го тура российской Премьер-лиги.
Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура «Спартак» – «Сочи» (2:2), отстранен от судейства. Видеоассистент Алексей Еськов, в отношении которого обещали провести разбирательство, также не получил назначения.
Отметим, что матч «Динамо» – «Ротор» пройдет без ВАР.
«Арсенал» – «Уфа»
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.
Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР- Артем Любимов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Владимир Енютин.
Судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.
Судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Сергей Французов.
«Рубин» –«Урал»
Судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Николай Левников.
ЦСКА – «Тамбов»
Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Краснодар»
Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Ростов» – «Зенит»
Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.
РФС впервые признал ошибку ВАР. Комиссия с Де Блекере и Штарком рекомендовала видеосудьям думать лучше