Турбин обслужит матч «Спартак» – «Ахмат», Кукуян – игру «Зенита» и «Ростова» и другие назначения 2-го тура РПЛ

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Назначены арбитры на матчи 2-го тура российской Премьер-лиги.

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура «Спартак» – «Сочи» (2:2), отстранен от судейства. Видеоассистент Алексей Еськов, в отношении которого обещали провести разбирательство, также не получил назначения.

Отметим, что матч «Динамо» – «Ротор» пройдет без ВАР.

«Арсенал» – «Уфа»

Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи»«Химки»

Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР- Артем Любимов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Владимир Енютин.

«Спартак»«Ахмат»

Судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Динамо»«Ротор»

Судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» –«Урал»

Судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Николай Левников.

ЦСКА – «Тамбов»

Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Краснодар»

Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Зенит»

Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

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