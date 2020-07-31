«Динамо» готово заплатить до 10 млн фунтов за хавбека «Рейнджерс» Камара (90min.com)

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Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара может продолжить карьеру в Восточной Европе.

По данным 90min.com, 24-летний игрок интересен как московскому «Динамо», так и киевскому. Оба клуба готовы заплатить до 10 млн фунтов за футболиста сборной Финляндии, однако «Рейнджерс» не хочет его отпускать.

Кроме того, полузащитник интересен «Шеффилд Юнайтед», «Эвертону», «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» и «Саутгемптону». Также он привлек интерес и клубов из чемпионшипа – «Норвича» и «Брентфорда».

Камара – воспитанник лондонского «Арсенала». В ноябре 2017 года игрок, родившийся в семье выходцев из Сьерра-Леоне, дебютировал за сборную Финляндии, и с того момента провел за команду 19 матчей, забив один гол.

В прошлом сезоне Камара сыграл 19 матчей в чемпионате Шотландии. Его полная статистика – здесь.

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