Генич о судьях: «Массовая травля – перебор. Игроки и тренеры ошибаются регулярно, их до конца карьеры отстранять?»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия телевидение судьи Константин Генич Алексей Еськов Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Матч ТВ Футбол

Телекомментатор Константин Генич вступился за арбитров, обслуживающих матчи РПЛ.

«Мне самому не нравится, как работают наши судьи. Ошибок действительно много. Но массовая травля арбитров – перебор. Особенно эмоционально требовать пожизненной дисквалификации.

Игроки и тренеры ошибаются регулярно. Их надо до конца карьеры отстранять за ошибки? Или как?» – написал журналист.

После матчей 1-го тура Премьер-лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2) и «Рубин» – «Локомотив» (0:2) появились требования об отстранении от судейства рефери Василия Казарцева, Алексея Еськова и Сергея Иванова. Представители красно-белых и клуба из столицы Татарстана остались недовольны работой арбитров.

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