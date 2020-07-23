Генич о судьях: «Массовая травля – перебор. Игроки и тренеры ошибаются регулярно, их до конца карьеры отстранять?»

Телекомментатор Константин Генич вступился за арбитров, обслуживающих матчи РПЛ.

«Мне самому не нравится, как работают наши судьи. Ошибок действительно много. Но массовая травля арбитров – перебор. Особенно эмоционально требовать пожизненной дисквалификации.

Игроки и тренеры ошибаются регулярно. Их надо до конца карьеры отстранять за ошибки? Или как?» – написал журналист.

После матчей 1-го тура Премьер-лиги – «Сочи» (2:2) и – «Локомотив» (0:2) появились требования об отстранении от судейства рефери , и . Представители красно-белых и клуба из столицы Татарстана остались недовольны работой арбитров.

«Они нас всех считают идиотами». Ядерные монологи Слуцкого о судействе РПЛ

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился