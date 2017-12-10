ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере 6,31 миллиона долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) штраф в размере 6,31 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Сегодня, 12 августа, ВФЛА выплатила World Athletics назначенный штраф в полном объеме. До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции, наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы, связанные с расследованием дела Лысенко.

ВФЛА не смогла изыскать необходимые средства и выплатить штраф в срок до 1 июля. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях.

Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики.

Накануне Совета World Athletics, который прошел 30 июля, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа.

После выплаты штрафа ВФЛА должна в срок до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. План разрабатывает рабочая группа, в которую входят представители , Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации и .

План будет основан на рекомендациях World Athletics, отраженных в решениях Совета World Athletics от 12 марта, и должен быть согласован не позднее 30 сентября», – говорится в сообщении пресс-службы.

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