Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе. Его адвоката не пустили в комнату

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Алексей Еськов детектор лжи Василий Казарцев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Арбитр матча 1-го тура чемпионата России «Спартак»«Сочи» (2:2) Василий Казарцев сегодня в Москве завершил проверку на детекторе лжи.

По информации «Спорт-Экспресса», сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

Ранее предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя после скандального матча, в котором они назначили два пенальти в ворота «Спартака».

Однако в итоге оба приняли приглашение РФС пройти тестирование на этой неделе. Проводят его эксперты, которые раньше уже сотрудничали с Российским футбольным союзом.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего их проходить подобную процедуру на полиграфе. Это добровольное дело.

Казарцев пришел на процедуру с адвокатом, который мог бы фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, представителя судьи не пустили.

Предполагается, что Еськов приедет на тестирование завтра утром.

Сообщалось, что Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе.

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть

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