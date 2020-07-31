Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе. Его адвоката не пустили в комнату

Арбитр матча 1-го тура чемпионата России – (2:2) сегодня в Москве завершил проверку на детекторе лжи.

По информации , сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

Ранее предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя после скандального матча, в котором они назначили два пенальти в ворота «Спартака».

Однако в итоге оба приняли приглашение РФС пройти тестирование на этой неделе. Проводят его эксперты, которые раньше уже сотрудничали с Российским футбольным союзом.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего их проходить подобную процедуру на полиграфе. Это добровольное дело.

Казарцев пришел на процедуру с адвокатом, который мог бы фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, представителя судьи не пустили.

Предполагается, что Еськов приедет на тестирование завтра утром.

Сообщалось, что Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе.

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть