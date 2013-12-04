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    НБА. «Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Хьюстон Индиана Клипперс Майами Филадельфия Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня четырьмя матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.

    «Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Индиана 24:14 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Маклемор (0), Харден (0), Гордон (0), Ковингтон (0), Такер (0).
    Индиана
    А. Холидэй (0), Оладипо (0), Сэмпсон (0), Дж. Холидэй (0), Тернер (0).

    Филадельфия – Торонто
    Дата проведения
    13 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Майами
    Дата проведения
    13 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Клипперс
    Дата проведения
    13 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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