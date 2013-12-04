НБА. «Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.

«Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Торонто Дата проведения 13 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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