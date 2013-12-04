НБА. «Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.
«Хьюстон» играет с «Индианой», «Торонто» встретится с «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
- Индиана
- А. Холидэй (0), Оладипо (0), Сэмпсон (0), Дж. Холидэй (0), Тернер (0).
- Дата проведения
- 13 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 13 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 13 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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