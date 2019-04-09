«Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах». Домрачева призвала прекратить беспорядки в Беларуси

Четырехкратная олимпийская чемпионка призвала прекратить беспорядки на улицах белорусских городов, которые начались после выборов президента страны.

9 августа в Беларуси прошли выборы, на которых победил действующий глава государства . После этого на улицах Минска и других городов начались массовые акции протеста.

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую!

Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководителей ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах.

Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», – написала Домрачева.