Элбер: «Левандовски лучше Месси сейчас. Лионель – гений, но в этом году Роберт недосягаем»

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Бывший игрок «Баварии» Элбер поделился мнением об игре форварда мюнхенцев Роберта Левандовского в этом сезоне.

«Сейчас Леви лучше [чем Месси]!

Мне нравится стиль игры Лионеля Месси – это топ-топ уровень на протяжении десяти лет. Гений!

Но в этом году Левандовски недосягаем. Он способен на все. Левандовски проводит отличный сезон», – сказал Элбер.

«Бавария» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 14 августа, начало – в 22:00 по московскому времени.

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