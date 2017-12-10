Министерство спорта России выделило ВФЛА субсидию на погашение долга в размере 6,31 млн долларов перед World Athletics

Министерство спорта России выделило Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременную субсидию на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

До 1 июля российская сторона должна была выплатить World Athletics штраф в размере 6,31 млн долларов, что не было сделано в срок. World Athletics полностью исключит ВФЛА, если организация не выплатит штраф до 15 августа.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта РФ приняло беспрецедентное решение о выделении ВФЛА единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.

Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics.

Минспорт России продолжит оказывать поддержку и содействие в реализации плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу и в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics», – говорится в сообщении на сайте Минспорта.

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