Дональд Трамп: «Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Sports Radio оскорбил игроков НБА, отвечая на вопрос о критике в свой адрес со стороны многих звездных баскетболистов и тренеров.

«Что ж, я не заметил, чтобы они меня критиковали, но скажу, что меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые.

То, как они обслуживают Китай, как они кланяются Китаю, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше денег, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать свою систему, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них здесь есть», – сказал Трамп.

Многие ведущие игроки НБА, в том числе Леброн Джеймс и Стефен Карри, публично критиковали Трампа.

Дональд Трамп назвал Леброна тупым. И опять опозорился