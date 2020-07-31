Арустамян вместо Шмурнова комментирует матч «Аталанта» – «ПСЖ»

Теги ПСЖ Аталанта Лига чемпионов УЕФА телевидение Нобель Арустамян Александр Шмурнов Матч ТВ Футбол

Комментатор Нобель Арустамян работает на матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ» на «Матч ТВ».

Изначально игру должен был комментировать Александр Шмурнов.

В 1-м туре РПЛ Шмурнов работал на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2). Во время игры и после нее он неоднократно критиковал решения судей этой встречи. Также Шмурнов предлагал переиграть матч.

Шмурнов не получил назначения на матчи 2-го тура РПЛ.

На Sports.ru игру можно посмотреть в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Александр Шмурнов: «В матче «Аталанта» – «ПСЖ» не будет ни слова о «Спартаке»

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