Судью Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе

Судья Василий Казарцев будет исключен из числа арбитров РПЛ независимо от результатов проверки на полиграфе.

Как пишет «Спорт-Экспресс», велика вероятность, что арбитр будет отстранен от работы на матчах пожизненно. В лучшем случае он не будет работать до конца сезона или года во всех дивизионах.

, который был видеоассистентом рефери на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и (2:2), ждет более мягкое наказание. Оно будет временным, в списке судей РПЛ Еськов останется.

Из-за «Спартака» уже отстраняли арбитров. Одного – пожизненно, а другой вернулся, снова накосячил и теперь работает физруком в школе

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно