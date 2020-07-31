Судью Казарцева могут пожизненно отстранить от работы вне зависимости от результатов проверки на полиграфе

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Еськов детектор лжи Василий Казарцев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Судья Василий Казарцев будет исключен из числа арбитров РПЛ независимо от результатов проверки на полиграфе.

Как пишет «Спорт-Экспресс», велика вероятность, что арбитр будет отстранен от работы на матчах пожизненно. В лучшем случае он не будет работать до конца сезона или года во всех дивизионах.

Алексея Еськова, который был видеоассистентом рефери на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), ждет более мягкое наказание. Оно будет временным, в списке судей РПЛ Еськов останется.

Из-за «Спартака» уже отстраняли арбитров. Одного – пожизненно, а другой вернулся, снова накосячил и теперь работает физруком в школе

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