Мозер об уходах от Тутберидзе: «Такая смена тренера – существенный шаг назад. Этери – замечательный специалист, ее нужно поддерживать»

Заслуженный тренер России прокомментировала уходы спортсменов от .

«Вообще не хочется говорить на эту тему. Для меня это какое-то шоу. Давайте по поводу девочек поговорим, когда начнутся соревнования. Считаю, такая смена тренера – существенный шаг назад.

И эта бесконечная публичность, постоянные обсуждения в прессе, выкладывания своей личной жизни в соцсетях, в конце концов, скандалы вокруг девчонок, не идут им на пользу. Почему нет такой публичности в парном катания, в танцах?

Результат требует тишины. А Этери – замечательный специалист и она дает результат. И ее нужно поддерживать», – отметила Мозер.

В межсезонье от Тутберидзе ушли 7 фигуристов и тренер. А кто остался рядом с Загитовой и Щербаковой?

От Тутберидзе уходят со скандалами: Этери показывала переписки с Медведевой, обижалась на Липницкую, а теперь винит Косторную