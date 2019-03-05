Мозер об уходах от Тутберидзе: «Такая смена тренера – существенный шаг назад. Этери – замечательный специалист, ее нужно поддерживать»

Теги сборная России Нина Мозер Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала уходы спортсменов от Этери Тутберидзе.

«Вообще не хочется говорить на эту тему. Для меня это какое-то шоу. Давайте по поводу девочек поговорим, когда начнутся соревнования. Считаю, такая смена тренера – существенный шаг назад.

И эта бесконечная публичность, постоянные обсуждения в прессе, выкладывания своей личной жизни в соцсетях, в конце концов, скандалы вокруг девчонок, не идут им на пользу. Почему нет такой публичности в парном катания, в танцах?

Результат требует тишины. А Этери – замечательный специалист и она дает результат. И ее нужно поддерживать», – отметила Мозер.

В межсезонье от Тутберидзе ушли 7 фигуристов и тренер. А кто остался рядом с Загитовой и Щербаковой?

От Тутберидзе уходят со скандалами: Этери показывала переписки с Медведевой, обижалась на Липницкую, а теперь винит Косторную

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