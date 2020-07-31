«Спартак» интересуется хавбеком «Гента» Овусу, цена – 7-8 млн евро («РБ-Спорт»)

22-летний хавбек «Гента» привлек к себе внимание , сообщает журналист Сергей Егоров в своей публикации для «РБ-Спорт».

По информации источника, московский клуб проявляет интерес к опорному полузащитнику.

Француз прошел подготовку в академии «Лиона» и выступал за «Сошо» в Лиге 2, летом 2019 года его купил .

Препятствиями для перехода в «Спартак» могут стать высокий спрос на футболиста и цена – дешевле 7-8 миллионов евро полузащитника не продадут.

Статистику француза можно посмотреть здесь.