«Спартак» интересуется хавбеком «Гента» Овусу, цена – 7-8 млн евро («РБ-Спорт»)

22-летний хавбек «Гента» Элиша Овусу привлек к себе внимание «Спартака», сообщает журналист Сергей Егоров в своей публикации для «РБ-Спорт».
По информации источника, московский клуб проявляет интерес к опорному полузащитнику.
Француз прошел подготовку в академии «Лиона» и выступал за «Сошо» в Лиге 2, летом 2019 года его купил «Гент».
Препятствиями для перехода в «Спартак» могут стать высокий спрос на футболиста и цена – дешевле 7-8 миллионов евро полузащитника не продадут.
Статистику француза можно посмотреть здесь.