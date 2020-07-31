Лига чемпионов. 1/4 финала. «ПСЖ» против «Аталанты». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

В Лиссабоне стартует «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.

В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» сыграет с «Аталантой».

На Sports.ru игру можно будет посмотреть в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

В «ПСЖ» куча травм перед ЛЧ (даже у Тухеля!). Керер сломал ухо, а вот Мбаппе бешено восстанавливается