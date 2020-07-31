Лига чемпионов. 1/4 финала. «ПСЖ» против «Аталанты». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

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В Лиссабоне стартует «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.

В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» сыграет с «Аталантой».

На Sports.ru игру можно будет посмотреть в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

Аталанта Италия – ПСЖ Франция
Дата проведения
12 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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