Лига чемпионов. 1/4 финала. «ПСЖ» против «Аталанты». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

В Лиссабоне стартует «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.
В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» сыграет с «Аталантой».
На Sports.ru игру можно будет посмотреть в прямом эфире. Также мы проведем текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 12 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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