Куйперс о сообщении от Слуцкого: «Было написано, что это Леонид. Думал, что вопрос от Калошина»

Голландский арбитр Бьорн Куйперс высказался о своем комментарии, который он дал тренеру Леониду Слуцкому по моменту с падением Ивана Игнатьева в штрафной в матче команд в 1-м туре РПЛ (0:2).

«Я действительно получил сообщение, меня спросили, что я думаю об увиденном на видео. Давайте посмотрим, как я ответил. Я написал: «Ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, я бы предпочел поставить пенальти. Это не очевидная ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно». Все просто: в таких моментах я всегда поддерживаю арбитра. Мне часто задают такие вопросы, когда я сам не сужу.

Вы говорите, что это написал мне Слуцкий? Там было написано, что это Леонид, но я думал, что вопрос пришел от кого-то из РФС, от советника российских судей (заместителя главы департамента судейства РФС Леонида Калошина – Sports.ru), с которым мы вместе работали. Его тоже зовут Леонид», – сказал Куйперс.

Voetbal International со ссылкой на российские медиа сообщает, что Куйперса из-за этого комментария могут отстранить от Евро-2020.

«Не знаю, что теперь будет, но такого представить не могу. Вы застали меня врасплох. Я просто ответил на вопрос и оценил момент, не зная, что это сообщение от Слуцкого и что мой ответ попадет в СМИ. Могу только сказать, что в России, кажется, ценят мое мнение», – объяснил арбитр.

Слуцкий после матча привел оценку эпизода от Куйперса: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка».

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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