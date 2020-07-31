Отстранить Шмурнова от трансляций на «Матч ТВ» потребовали руководители ряда клубов РПЛ

Комментатор Александр Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ».
Отстранить Шмурнова от трансляций потребовали руководители нескольких клубов РПЛ, сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».
Менеджеры команд были недовольны тем, как комментатор эмоционально отреагировал на ошибку судей Василия Казарцева и Алексея Еськова во время матча «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Они направили жалобы на комментатора руководству «Матч ТВ».
Сегодня Шмурнов должен был комментировать матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ», но игру передали Нобелю Арустамяну.
Шмурнов, болеющий за «Спартак», также не получил назначений на матчи второго тура РПЛ.
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