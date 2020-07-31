Отстранить Шмурнова от трансляций на «Матч ТВ» потребовали руководители ряда клубов РПЛ

Комментатор Александр Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ».

Отстранить Шмурнова от трансляций потребовали руководители нескольких клубов , сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

Менеджеры команд были недовольны тем, как комментатор эмоционально отреагировал на ошибку судей Василия Казарцева и во время матча – (2:2).

Они направили жалобы на комментатора руководству .

Сегодня Шмурнов должен был комментировать матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ», но игру передали Нобелю Арустамяну.

Шмурнов, болеющий за «Спартак», также не получил назначений на матчи второго тура РПЛ.

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