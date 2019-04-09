Четырехкратный олимпийский чемпион , проживающий в Беларуси, высказался об акциях протеста в стране после выборов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства . После этого на улицах Минска и других городов начались беспорядки.

«Некоторые вещи были предсказуемы. Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Все орут, качают свои права, а конкретики нет.

Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы — не справедливые.

Я понимаю, если бы разница в процентах между кандидатами в президенты была бы небольшой. Но когда 80 к 9… Я побывал почти во всех областях Белоруссии. Трудовой народ трудится, думает, как прокормить балбесов митингующих.

Отключали ли у нас интернет? Да. И правильно делали, что отключали. Никто же не умер от этого. И еще неизвестно, кто отключал интернет.

Беларусь сейчас — кость горле всего СНГ и Европы. Посмотрите, какое тут хозяйство, промышленность, фармакология. Вы посмотрите, какое качество!

А в России выделили триллион рублей на химиотерапию. Скворцова (бывший министр здравоохранения РФ) выступила и сказала, что в России почти готово лекарство от рака. Она — безграмотная дура! Она по сей день не знает, что сейчас на планете не существует панацеи от рака.

Я — не гражданин Беларуси. Но если бы я пошел на голосование, то обеими руками был бы за Лукашенко», – сказал Тихонов.