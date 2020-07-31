РФС заявил, что ВАР должен был вмешаться в моменте с Жиго и Немченко. Еськов говорил, что не имел права

оценил работу видеоассистента арбитра Алексея Еськова на матче 1-го тура между «Спартаком» и (2:2).

Экспертно-судейская комиссия заявила, что арбитр должен был вмешаться в эпизод с назначением пенальти на 88-й минуте матча после контакта защитника «Спартака» Самюэля Жиго и игрока «Сочи» Анатолия Немченко, поскольку ситуация была достаточно очевидной и требующей вмешательства ВАР.

Отдельно уточняется, что ссылка видеопомощника судьи на неочевидность игрового эпизода и регламент ВАР не подтверждается фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров.

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