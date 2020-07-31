15-летний Пиняев забил первый гол во взрослом футболе. У него 3 (1+2) очка в 3 матчах ФНЛ

Нападающий «Чертаново» нанес результативный удар в матче с (2:0, второй тайм).

Это дебютный гол 15-летнего игрока во взрослом футболе. В двух предыдущих играх он отдал две голевые передачи.

Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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