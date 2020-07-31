«Рубин» не снимется с РПЛ из-за судейства: «Да вы что? Мы только крепче будем!»

Генеральный директор заявил, что клуб не планирует сниматься с чемпионата после скандального матча 1-го тура с «Локомотивом» (0:2).

«Да вы что? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдем. Хорошо, что есть резонанс – мы все исправим.

«Спартак» – великий клуб, «Рубин» – флагман татарстанского футбола. Куда мы уйдем из-за ошибки судьи? Ничего с «Рубином» не случится», – сказал Сайманов.

После матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых назначили два пенальти, владелец московского клуба Леонид Федун заявил: «Спартак» снимается с чемпионата, не хочу участвовать в этой клоунаде».

Сегодня он выступил с новым заявлением. Федун сообщил, что «Спартак» продолжит участвовать в чемпионате России, но пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли».

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