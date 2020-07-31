«ПСЖ» впервые за 25 лет вышел в полуфинал ЛЧ

В Лиссабоне стартовал «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.
В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» обыграл «Аталанту» (2:1) и продолжил борьбу за трофей.
Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл «Милану» (0:1, 0:2).
В последние три сезона «ПСЖ» не мог пройти дальше 1/8 финала.
90 минут «ПСЖ» с «Аталантой» был – 🤦♂️. Сплошное разочарование от нереализованных моментов. А потом они перевернули матч.