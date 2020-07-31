«ПСЖ» впервые за 25 лет вышел в полуфинал ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

В Лиссабоне стартовал «финал восьми» Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.

В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» обыграл «Аталанту» (2:1) и продолжил борьбу за трофей.

Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл «Милану» (0:1, 0:2). 

В последние три сезона «ПСЖ» не мог пройти дальше 1/8 финала.

90 минут «ПСЖ» с «Аталантой» был – 🤦‍♂️. Сплошное разочарование от нереализованных моментов. А потом они перевернули матч.

Опрос

«Лейпциг» – «Атлетико»: кто победит, Нагельсманн или Симеоне?
1062 голосa
РБ Лейпциг
3.40 РБ Лейпциг
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить 500₽
Атлетико
2.40 Атлетико
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья