«ПСЖ» впервые за 25 лет вышел в полуфинал ЛЧ

В Лиссабоне стартовал «финал восьми» . Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния проходят в один матч.

В первом четвертьфинале на «Эштадиу да Луш» «ПСЖ» обыграл «Аталанту» (2:1) и продолжил борьбу за трофей.

Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл «Милану» (0:1, 0:2).

В последние три сезона не мог пройти дальше 1/8 финала.

90 минут «ПСЖ» с «Аталантой» был – 🤦‍♂️. Сплошное разочарование от нереализованных моментов. А потом они перевернули матч.