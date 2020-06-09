Победа «Зенита» и два пенальти Дзюбы, технарь «Оренбурга», «Краснодар» опять не сыграет, Загитова без наград и другие новости утра

1. Два пенальти, реализованных Артемом Дзюбой в течение семи минут, принесли «Зениту» волевую победу над «Крыльями». В концовке Самара могла спастись, но после ВАР гол Радоньича отменили – Миодраг Божович так и не понял, за что.

Игорь Федотов напротив убежден, что мяч не засчитали правильно, а вот первый пенальти, по его мнению, назначать было нельзя. Сергей Семак после игры похвалил работу ВАР и раскритиковал РПЛ за непоследовательность в решениях.

Дзюба укрепил лидерство в гонке бомбардиров и поднялся на 9-е место в рейтинге лучших голеадоров «Зенита». У «Крыльев» все плохо – три поражения подряд и последнее место.

«Сочи» не смог продолжить блистательную победную серию – ничья с «Ахматом». За весь матч команда нанесла всего два удара в створ. Заболотному после блеклой игры досталось от Александра Мостового.

2. «Оренбург» не сможет выйти на игру с «Краснодаром» из-за коронавируса и получит техническое поражение. Играть молодежкой клуб отказался, чтобы не навредить и так еле дышащей репутации РПЛ. «Краснодар» жалко – команда пропустит второй тур подряд.

После таких новостей пошли разговоры, что все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона. Договориться об изменениях регламента с Роспотребнадзором пока не получается.

3. Алина Загитова осталась без номинаций на премии ISU Skating Awards. Татьяна Тарасова, кажется, нашла этому объяснение. К слову, Евгения Медведева претендует на награду за лучшую программу.

4. СКА опубликовал пост про поправки к Конституции РФ. Вячеслав Колосков уже проголосовал за – и совсем не стесняется! Против выступил боец ММА Эдуард Вартанян: «Нужен ли лидер, который больше говорит, чем делает?»

5. Трансферную бомбу закинул «Интер», который купит у «Реала» Ашрафа Хакими за 40 млн евро. Марокканец ради «нерадзурри» отказал «Баварии» и «Манчестер Сити».

ЦСКА нужен вингер «Шленска» Плахете, «Арсенал» готов продать Гендузи, Артур до конца недели пройдет медосмотр в «Юве», Кепа может перейти в «Валенсию», а Бога – в «Манчестер Юнайтед».

6. «Ювентус» разгромил «Лечче» в 28-м туре итальянского чемпионата. Криштиану реализовал 9-й пенальти в сезоне и сделал две голевые передачи. От его ног пострадало уже 20 команд Серии А.

6. Берни Экклстоун заявил, что чернокожие часто «могут быть в большей степени расистами», чем белые. «Формула-1» оправдалась в стиле «Почетный президент уволился две недели назад».

7. Бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию Михаил Коляда будет тренироваться у Алексея Мишина.

8. Михаил Воробьев подпишет с «Салаватом» 3-летний контракт и будет получать 40 млн рублей в год. Александр Хованов, похоже, едет в «Ак Барс», Братья Ушенины продлили контракты с «Амуром» на год. «Торпедо» выменяло Марина у «Ак Барса» и Ручкина у «Авангарда».

9. UFC назвал Хабиба первым чемпионом из России, а Тактарова – победителем Гран-при.

10. Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона, руководство клуба взяло время на раздумье.

11. Тренер Джоковича Иванишевич сдал положительный тест на коронавирус.

12. Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР.

13. Леонид Федун обратился к замминистра внутренних дел РФ, поддержав задержанных фанатов «Спартака»

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