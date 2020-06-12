Кепа может перейти в «Валенсию». «Челси» хочет отдать его в аренду на 2 года с обязательством выкупа

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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Marca, «Валенсия» рассматривает вариант с переходом 25-летнего голкипера. Отмечается, что «Челси» предложил «Валенсии» взять Кепу в аренду на два года с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Челси» передумал продавать Кепу из-за резкого падения его стоимости в связи с пандемией коронавируса.

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